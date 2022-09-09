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США пообещали бороться с инфляцией до конца

Глава ФРС Пауэлл заявил о приверженности борьбе с инфляцией

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл пообещал бороться с инфляцией в стране до конца — «пока работа не будет выполнена». Его слова приводит CNBC.

«История настоятельно предостерегает от преждевременного ослабления [денежно-кредитной] политики. Я могу заверить вас, что мои коллеги и я твердо привержены этому проекту, и мы будем продолжать, пока работа не будет сделана», — отметил Пауэлл.

Также он заверил, что «полностью привержен» борьбе с ростом цен. По его словам, существенное влияние на текущую ситуацию оказывают инфляционные ожидания населения, которые могут стимулировать дальнейший рост цен.

Участники долгового рынка ожидают, что ФРС повысит ставку на 0,75 процентных пункта в сентябре. Вероятность такого решения оценивается в 86 процента. В настоящий момент базовая ставка ФРС равняется 2,25-2,5 процента годовых.

За последние месяцы показатель инфляции в США несколько раз достигал рекордных значений за последние десятилетия. На пике рост цен в годовом исчислении доходил до 8,6 процента.

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Платон Щукин
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