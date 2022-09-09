Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Эстонии засомневались в законности запрета на въезд для россиян

Депутат Европарламента от Эстонии оценила запрет въезда россиянам как нарушение законов ЕС
СюжетВизы в Европу:

Фото: Jeff J. Mitchell / Getty Images

В Эстонии расценили решение стран Балтии и Польши о запрете въезда россиянам с шенгенскими визами как нарушение законов ЕС. В этом засомневалась депутат Европарламента от республики Яна Тоом, пишет ТАСС.

Тоом направила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю официальный запрос, в котором указала, что считает инициативу четырех стран (Эстонии, Литвы, Латвии и Польши) нарушением Шенгенского кодекса о границах. Она уточнила, что права стран-членов на дополнительные меры по ограничению въезда в страну обладателей европейской визы кодексом не предусмотрены, так как подобные случаи рассматриваются в частном порядке.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

«Эстония — член ЕС и обязана соблюдать европейское право так же, как Бельгия, Польша или Венгрия. Так что я буду с нетерпением ждать ответа комиссии. Если в ЕС начнет действовать правило "нельзя, но если очень хочется, то можно", о каком принципе верховенства права мы вообще можем говорить?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее в сентябре глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил запрет въезда в страну для граждан России. Ограничение, о котором также договорились Латвия, Литва и Польша, начнет действовать с 00:00 19 сентября. По словам Рейнсалу, призыв к жителям России звучит так: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Король Карл III впервые обратился к нации
Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
ВФЛА извинилась перед спортсменами за проблемы с выплатой призовых
Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе
Дженнифер Энистон купила особняк у Опры Уинфри
На Алтае турист залез на камень ради селфи и погиб на глазах жены и друзей
Инсайдер рассказал о будущих iPhone
Гинеколог назвала причину боли в животе у женщин в середине менструального цикла
В Донецке два человека погибли из-за обстрела шахты со стороны ВСУ
Россиянина осудят за похищение человека из чувства мести за тещу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.