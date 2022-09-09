В Эстонии засомневались в законности запрета на въезд для россиян

Депутат Европарламента от Эстонии оценила запрет въезда россиянам как нарушение законов ЕС

В Эстонии расценили решение стран Балтии и Польши о запрете въезда россиянам с шенгенскими визами как нарушение законов ЕС. В этом засомневалась депутат Европарламента от республики Яна Тоом, пишет ТАСС.

Тоом направила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю официальный запрос, в котором указала, что считает инициативу четырех стран (Эстонии, Литвы, Латвии и Польши) нарушением Шенгенского кодекса о границах. Она уточнила, что права стран-членов на дополнительные меры по ограничению въезда в страну обладателей европейской визы кодексом не предусмотрены, так как подобные случаи рассматриваются в частном порядке.

«Эстония — член ЕС и обязана соблюдать европейское право так же, как Бельгия, Польша или Венгрия. Так что я буду с нетерпением ждать ответа комиссии. Если в ЕС начнет действовать правило "нельзя, но если очень хочется, то можно", о каком принципе верховенства права мы вообще можем говорить?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее в сентябре глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил запрет въезда в страну для граждан России. Ограничение, о котором также договорились Латвия, Литва и Польша, начнет действовать с 00:00 19 сентября. По словам Рейнсалу, призыв к жителям России звучит так: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»