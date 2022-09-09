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Девушка сбежала с ужина с женихом и друзьями после одной его фразы

Reddit: девушка сбежала с ужина с женихом и друзьями из-за его требования оплатить счет

Фото: unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как сбежала с ужина с женихом и друзьями после одной его фразы. Девушка рассказала, что парень в очередной раз потребовал от нее оплатить общий счет, сославшись на то, что она зарабатывает больше.

Автор поста написала, что они с парнем решили пожениться пять месяцев назад. «Недавно мне повысили зарплату, и я стала зарабатывать на 30 процентов больше жениха. Он стал использовать этот факт и начал просить меня платить за него и его друзей», — отметила героиня истории. Девушка рассказала, что несколько раз жених с помощью манипуляций заставлял ее оплачивать общие счета: например, просил ее в присутствии посторонних, чтобы она не могла отказаться.

«На прошлой неделе жених пригласил меня посидеть с ним и его друзьями в заведении. Я предупредила, что не буду платить за их еду, он согласился», — пересказала героиня истории. Тем не менее в середине ужина парень снова заявил невесте, что ей придется платить за всех, и добавил: «У тебя достаточно денег, что чтобы заплатить за ужин, 30 процентов, помнишь?»

Девушка призналась, что пришла в ярость от услышанного. В итоге она дождалась счета и незаметно оплатила свою часть. Затем автор поста сказала, что ей нужно в туалет, вышла из ресторана и уехала домой.

В итоге парень обвинил невесту в эгоизме: он заявил возлюбленной, что из-за нее ему пришлось оплачивать счет, который был ему не по карману. «Его друзья тоже были разочарованы моим поступком», — возмутилась рассказчица.

В комментариях под постом большинство пользователей призвали автору серьезно подумать о том, стоит ли ей выходить замуж за такого мужчину. По их мнению, жених не имеет права распоряжаться финансами будущей супруги, а также обманывать ее.

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Олег Давыдов
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