В НАТО назвали условие для прекращения существования Украины

Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать, если прекратит сражаться

Украина прекратит свое существование, если перестанет сражаться с Россией и остановит боевые действия. Об этом условии рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Если Россия прекратит боевые действия, то будет мир. Если Украина прекратит боевые действия, то она прекратит существовать как независимая страна», — заявил генсек. Он также заверил, что альянс поможет украинской армии перейти от советского вооружения к западному.

Ранее стало известно, что на пост нового генсека НАТО рассматривается кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой. Как сообщает издание СВС news, Фриланд сейчас находится в центре спекуляций, а разговоры о ее возможном назначении на высший пост в НАТО набирают обороты.