Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО назвали условие для прекращения существования Украины

Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать, если прекратит сражаться

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Украина прекратит свое существование, если перестанет сражаться с Россией и остановит боевые действия. Об этом условии рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Если Россия прекратит боевые действия, то будет мир. Если Украина прекратит боевые действия, то она прекратит существовать как независимая страна», — заявил генсек. Он также заверил, что альянс поможет украинской армии перейти от советского вооружения к западному.

Ранее стало известно, что на пост нового генсека НАТО рассматривается кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой. Как сообщает издание СВС news, Фриланд сейчас находится в центре спекуляций, а разговоры о ее возможном назначении на высший пост в НАТО набирают обороты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС
Российские полицейские задержали бизнесменов и сотрудника мэрии за коррупцию
Российские танки усилят «Ареной»
Эрдоган понадеялся получить скидку на газ после разговора с Путиным
Минобороны сообщило об ударах ВСУ по Энергодару
Минобороны отчиталось о поражении пунктов управления батальона «Кракен»
В Совфеде отреагировали на идею ввести визы для украинцев
Минобороны сообщило о неудачных атаках ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Крупнейшая экономика ЕС отказалась поддерживать потолок цен на российский газ
Оценена обстановка в Купянском районе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.