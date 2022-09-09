Сообщение о вбросе бюллетеней на УИК в Барнауле оказалось недостоверным

Избирком Алтая опроверг информацию о вбросе бюллетеней на УИК №89 в Барнауле

Сообщение о вбросе бюллетеней на участковой избирательной комиссии (УИК) №89 в Барнауле оказалось недостоверным.

9 сентября в Telegram-канале «Алтайские крайности» появилась информация, что в Барнауле на УИК № 89 произошел вброс бюллетеней. Сообщение администраторам канала прислал один из подписчиков, о чем говорит хештег «Нам пишут». Отмечается, что по данному поводу написана жалоба. При этом подтверждения написания жалобы не приводится.

В посте также утверждается, что «вбрасывали так, аж бюллетени разлетелись». При этом фото- и видеоподтверждения не приводится. Кроме того, один из подписчиков в комментариях засомневался в достоверности информации. «Пффф, а где видео, фото? Таких сообщений можно написать сотни, а это сообщение достойно обращение в органы от лица избиркома», — написал пользователь с именем Владимир.

Как сообщили в Избиркоме Алтайского края, наблюдателю показалось, что один из голосовавших сбросил больше бюллетеней, чем ему выдали, бюллетени пересчитали — лишних не нашли, передает региональный телеканал «Катунь 24».

Информация о «вбросе» не получила охвата в российских СМИ и социальных сетях. Паблики «Алтай, привет!», «Россия 22 | Новости | Алтайский край», «Столичный Барнаул» написали официальную информацию от регионального Избиркома. С опровержением также выступило издание «Алтайская правда»