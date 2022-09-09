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Популярная порноактриса рассказала о сорванной свадьбе

Американская порноактриса Lena The Plug сообщила о срыве свадьбы с возлюбленным
Лена Нерсесян

Лена Нерсесян. Кадр: Lena The Plug / YouTube

Популярная американская порноактриса Lena The Plug (настоящее имя — Лена Нерсесян) сообщила о срыве свадьбы с возлюбленным — блогером Адамом Грэндмейсоном, более известным как Adam22. Причину, по которой торжество не состоится, она раскрыла в подкасте на YouTube.

Порноактриса рассказала, что недавно они с женихом отправились выбирать место для проведения церемонии. По словам Нерсесян, ей и возлюбленному так понравился один из вариантов, что они решили сыграть свадьбу именно там. Однако цена, которую от них потребовали за это место, показалась звезде фильмов для взрослых слишком высокой.

«Место для свадьбы безумно дорогое. Это гораздо выше той суммы, которую мы планировать потратить на организацию всей церемонии. (...) И я поняла, что замужество — это надувательство», — сказала она. Нерсесян уточнила, что у нее с женихом есть необходимая сумма, но они не будут платить за это место, так как его цена «слишком неприличная».

О помолвке порноактрисы и блогера стало известно в мае 2021 года. В своем Twitter-аккаунте Грэндмейсон опубликовал фотографию, на которой Нерсесян показывает помолвочное кольцо. «Она ответила "да"», — подписал он снимок. Известно, что до помолвки они встречались несколько лет. У пары есть дочь по имени Паркер.

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Олег Давыдов
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