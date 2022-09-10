В Греции увеличат стоимость «золотой визы»

Премьер Греции Мицотакис заявил о подорожании «золотой визы» для получения ВНЖ в 2 раза

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с программной речью в Салониках, заявил, что «золотая виза» для иностранных инвесторов подорожает, ее стоимость увеличится в два раза — до 500 тысяч евро (около 30 миллионов рублей), передает РИА Новости.

«Чтобы увеличить доступную недвижимость для греков, сейчас мы увеличиваем лимит инвестиций для выдачи вида на жительство Golden Visa с 250 тысяч до 500 тысяч евро», — сообщил Мицотакис.

По словам политика, государство будет предлагать свои простаивающие активы частным застройщикам. Половина жилья будет сдана в аренду по низкой цене, а остальные дома буду использоваться частными лицами в коммерческих целях.

«Инструмент, который обычно используется во многих крупных европейских городах, имеющих аналогичные жилищные проблемы», — резюмировал премьер.

Ранее стало известно, что самыми популярными у россиян регионами Испании для приобретения недвижимости стали Каталония, Андалусия и Валенсия. Это дает возможность получения «золотой визы» для инвестирования. Для того чтобы оформить ВНЖ, необходимо приобрести жилье в стране на сумму от 500 тысяч евро.