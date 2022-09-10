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Госдеп США ответил на критику относительно получателей зерна

Госдеп США в ответ на критику со стороны России заявил, что зерновой рынок глобален

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Госдеп США ответил на критику со стороны России в том, что украинские злаки в рамках зерновой сделки поставляются в ЕС и не попадают беднейшим странам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора санкционной политики США Джеймса О’Брайена.

«Одно из направлений прозвучавшей критики заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам. И, думаю, разумеется... Проблема вот в чем... Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — цитирует агентство слова О’Брайена.

Чиновник назвал эту дискуссию «в некотором смысле вводящей в заблуждение».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос об ограничении вывоза украинского зерна в Европейский союз (ЕС), так как оно не достается беднейшим странам. Президент обратил внимание, что по Всемирной программе продовольствия ООН из Украины было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов необходимых.

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Алиса Дмитриева
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