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В США предрекли войну между Грецией и Турцией

19FortyFive: Эрдоган может довести конфликт с Грецией до войны

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может довести до войны конфликт с Грецией. Об этом пишет зарегистрированное в США издание 19FortyFive.

Авторы статьи предрекли войну в Средиземноморье в случае выхода внутриполитической ситуации с республике из-под контроля. «Если Эрдоган сочтет, что ему суждено проиграть на выборах с отрывом, слишком большим для того, чтобы его можно было преодолеть с помощью мошенничества, то он спровоцирует кризис и объявит чрезвычайное положение в стране», — сказано в публикации.

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25 августа 2022

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что на конфликт между Афинами и Анкарой влияют турецкие внутриполитические факторы. По словам эксперта, все, что делает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на международной арене, продиктовано внутренними обстоятельствами.

Дюрре отметил, что Эрдогану на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране необходимо поднять рейтинг. «Ему кажется, что достичь внешнеполитических успехов проще, чем исправить внутреннюю экономическую ситуацию», — заключил политолог.

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Анжелика Бережная
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