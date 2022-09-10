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Доступ к новому колесу обозрения в Москве ограничили из-за наплыва посетителей

Дирекция колеса обозрения «Солнце Москвы» ограничила доступ из-за высокого наплыва людей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дирекция колеса обозрения «Солнце Москвы», открытого 10 сентября, ограничила доступ к аттракциону из-за «крайне высокого наплыва посетителей». Об этом сообщается на его сайте.

Отмечается, что наплыв желающих попасть на новое самое большое колесо обозрения в Европе начался еще до открытия, а около 18:00 стало понятно, что «могут возникнуть нештатные ситуации», объяснили на аттракционе.

«Дирекция приняла решение о необходимости перераспределения посетителей на другие дни», — говорится в сообщении.

10 сентября на ВДНХ открыли колесо обозрения «Солнце Москвы». В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин. Колесо стало самым большим в Европе: его высота составляет 140 метров. Аттракцион может вместить до 450 человек, а пропускная способность в час заявлена в 1435 человек.

Антон Похиляк
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