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Россияне столкнулись с трудностями при возврате средств за зарубежные авиарейсы

«Ъ» сообщил о трудностях при возврате россиянами средств за отмененные зарубежные рейсы

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Жители России столкнулись с трудностями при возврате денежных средств за отмененные зарубежные авиарейсы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей туристической отрасли.

По словам источника издания, на фоне трудностей с проведением транзакций выросло число конфликтных ситуаций между российскими туристами и онлайн-тревел агентствами. Рост обращений за возвратом средств подтвердил замначальника управления надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский. По его словам, до ухода с российского рынка иностранных платежных систем такие ситуации наблюдались гораздо реже.

Отмечается, что срок возврата средств за авиарейсы иностранных компаний увеличился с 5 до 30 — 90 дней. «Часть задержек обусловлена тем, что оплата была проведена российскими картами Visa и MasterCard, эти игроки ушли с российского рынка, осуществление трансакций временно невозможно», — объяснила директор департамента по клиентскому опыту OneTwoTrip Екатерина Антонова.

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Скорость решения проблем туристов упала также из-за того, что онлайн-агентства используют для поддержки клиентов чат-ботов, а не колл-центры, рассказал источник издания в туротрасли.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал страны Европы, наиболее пострадавшие из-за оттока российских туристов. По его словам, в самом тяжелом положении оказались страны Средиземноморья, среди которых Италия, Испания, Черногория, Греция и Кипр.

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Константин Лысяков
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