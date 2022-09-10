Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Русалочки»

Disney выпустил первый тизер-трейлер ремейка «Русалочка» с Холли Бэйли в главной роли

Студия Disney выпустила первый тизер-трейлер ремейка «Русалочка». Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.

Главную роль исполнила темнокожая актриса Холли Бэйли. Режиссером проекта выступил Роб Маршалл. В фильме также снялись Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти, Джона Хауэр-Кинг и Джуд Акувидике. Премьера кинокартины состоится весной 2023 года.

Летом 2019 года кандидатура Холли Бэйли на роль Ариэль была раскритикована некоторыми зрителями. Они заявили, что замена белокожего персонажа на темнокожего — якобы «блэквошинг» (антоним термина «вайтвошинг», подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств).