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В Татарстане завершились Дни культуры Казахстана

В казанском Театре оперы и балета прошел концерт в честь Дней культуры Казахстана

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Академическом театре оперы и балета Мусы Джалиля в Казани прошел гала-концерт, завершивший Дни культуры Казахстана в Республике Татарстан. Об этом пишет «Татар-информ».

«Это значимое событие в истории дружбы наших народов. Для Татарстана казахский народ — это братский народ. Для нас важно, что народ Казахстана очень бережно сохранил свою музыкальную традицию, и сегодня мы сможем познакомиться, в том числе с народными инструментами, которые когда-то были актуальны и для нашей культуры», — заявила на концерте министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

В рамках гала-концерта перед зрителями выступили кюйши, домбристы, заслуженные артисты Казахстана и народные коллективы. В частности, на сцене прошло выступление Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, исполнившего классические и современные работы казахских композиторов вместе с эстрадной певицей Рухией Байдукеновой.

Также в рамках мероприятия в театре прошла выставка картин казахстанских художников, предоставленных Елабужским музеем-заповедником.

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Евгений Шульгин
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