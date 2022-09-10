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Сообщение о незаконно заклеенных камерах на УИК оказалось недостоверным

Сообщение о незаконно заклеенных камерах видеонаблюдения на УИК оказалось недостоверным

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Сообщение о незаконно заклеенных камерах видеонаблюдения на УИК в Сахалинской области оказалось недостоверным.

10 сентября в Telegram-канале «Ворона Карловна» появилось сообщение с утверждением о том, что на участке избирательной комиссии №338 в Сахалинской области незаконно заклеены камеры видеонаблюдения. По мнению автора, данное действие является нарушением.

Однако, на этом участке голосуют военнослужащие Росгвардии. По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, видеонаблюдение на выборах может не применяться на участках, где голосуют военнослужащие, если командир воинской части посчитает, что оно влияет на сохранение государственной тайны в отношении военнослужащих, отмечает РИА Новости.

Видеонаблюдение на участках, где голосуют военнослужащие и приравненные к ним структуры, осуществляется только по согласованию с командиром части. До начала голосования поступил отказ в согласовании такого видеонаблюдения по ряду участков, в том числе и от Росгвардии, о чем представители УИК уведомили наблюдателя, показав документ с электронной подписью.

Как сообщается в Telegram-канале «Cass&Ra», который провел разбор поста автора канала «Ворона Карловна», видеокамера на участке не является частью системы видеонаблюдения за голосованием, а используется исключительно для обеспечения безопасности учреждения ЖЭУ №13, на котором расположена УИК.

Публикация не получила широкого охвата в социальных сетях и российских СМИ.

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Варвара Кошечкина
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