Минобороны заявило о поражении пункта иностранных наемников на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников на Украине

В Харьковской области, в районе населенного пункта Клугино-Башкировка, поражен пункт дислокации иностранных наемников. Об этом в воскресенье, 11 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

Кроме того, отмечается, что Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия нанесли высокоточные удары по подразделениям и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Потери украинской стороны на этом направлении составили более 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, добавили в военном ведомстве.

В частности, потери понесли 14-я и 92-я механизированные бригады ВСУ, а также 113-я бригада территориальной обороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.