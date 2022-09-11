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Минобороны заявило о поражении пункта иностранных наемников на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников на Украине

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Харьковской области, в районе населенного пункта Клугино-Башкировка, поражен пункт дислокации иностранных наемников. Об этом в воскресенье, 11 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

Кроме того, отмечается, что Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия нанесли высокоточные удары по подразделениям и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Потери украинской стороны на этом направлении составили более 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, добавили в военном ведомстве.

В частности, потери понесли 14-я и 92-я механизированные бригады ВСУ, а также 113-я бригада территориальной обороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

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Евгения Куликова
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