Отказ оппозиции от поддержки ДЭГ политолог назвал неверной тактикой

Алексей Чеснаков: оппозиционеры выбрали неверную тактику, отказавшись от поддержки ДЭГ

Оппозиционеры выбрали неверную тактику, отказавшись от поддержки ДЭГ. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Об этом сообщает «Российская газета».

«Очевидно, что оппозиционеры в целом выбрали неверную тактику, отказавшись от продвижения дистанционного электронного голосования и перестав мобилизовывать своих сторонников для участия в дистанционном электронном голосовании, — они оказались в уязвимом положении, вряд ли смогут набрать необходимое количество голосов для того, чтобы показать существенный результат», — отметил он.

По мнению политолога, значительное количество избирателей выбрали именно дистанционное электронное голосование, потому что оно комфортнее и удобнее. Не случайно многие политики также избрали этот формат участия в выборах.

В России проходит единый день голосования, в ходе которого по итогам порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний разного уровня в Москве и 81 регионе страны будет замещено свыше 31 тысячи выборных должностей. В том числе пройдут прямые выборы 14 губернаторов.