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Отказ оппозиции от поддержки ДЭГ политолог назвал неверной тактикой

Алексей Чеснаков: оппозиционеры выбрали неверную тактику, отказавшись от поддержки ДЭГ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Оппозиционеры выбрали неверную тактику, отказавшись от поддержки ДЭГ. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Об этом сообщает «Российская газета».

«Очевидно, что оппозиционеры в целом выбрали неверную тактику, отказавшись от продвижения дистанционного электронного голосования и перестав мобилизовывать своих сторонников для участия в дистанционном электронном голосовании, — они оказались в уязвимом положении, вряд ли смогут набрать необходимое количество голосов для того, чтобы показать существенный результат», — отметил он.

По мнению политолога, значительное количество избирателей выбрали именно дистанционное электронное голосование, потому что оно комфортнее и удобнее. Не случайно многие политики также избрали этот формат участия в выборах.

В России проходит единый день голосования, в ходе которого по итогам порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний разного уровня в Москве и 81 регионе страны будет замещено свыше 31 тысячи выборных должностей. В том числе пройдут прямые выборы 14 губернаторов.

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Татьяна Романова
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