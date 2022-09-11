Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Пожилой турист утонул на популярном курорте на глазах жены

78-летний британец утонул на Майорке на глазах супруги

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Пожилой британский турист утонул в море на глазах супруги во время отпуска на Майорке. Об этом пишет The Sun.

78-летний мужчина, который приехал на испанский курорт с женой, отправился отдыхать на популярный среди туристов пляж Кан-Пере-Антони. Во время купания в море мужчина остался один, а после отдыхающие заметили его плавающим без сознания. Подоспевшие на помощь спасатели вытащили британца из воды и попытались реанимировать, однако путешественник скончался.

Прибывшая на переполненный пляж полиция была вынуждена прикрыть тело туриста шезлонгами, чтобы не пугать отдыхающих на пляже. Обстоятельства смерти британца выясняются.

Ранее сообщалось, что двое российских туристов утонули в море в Абхазии в акватории Гагры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Лавров оценил риски затягивания переговоров с Украиной
Президент Сербии предрек миру продовольственный кризис
Белла Хадид рассказала о пережитой в юности хронической тревоге
Пожилой турист утонул на популярном курорте на глазах жены
Россиянам раскрыли пользу сгущенки
Перечислены самые красивые места для фотосессий в московских парках
Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным
Бывший муж Бузовой решил продать элитный особняк
Джоковичу снимут запрет на въезд в Австралию для участия в Australian Open
Лавров заявил об отсутствии проблем для участия Путина в саммите G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.