Пожилой турист утонул на популярном курорте на глазах жены

78-летний британец утонул на Майорке на глазах супруги

Пожилой британский турист утонул в море на глазах супруги во время отпуска на Майорке. Об этом пишет The Sun.

78-летний мужчина, который приехал на испанский курорт с женой, отправился отдыхать на популярный среди туристов пляж Кан-Пере-Антони. Во время купания в море мужчина остался один, а после отдыхающие заметили его плавающим без сознания. Подоспевшие на помощь спасатели вытащили британца из воды и попытались реанимировать, однако путешественник скончался.

Прибывшая на переполненный пляж полиция была вынуждена прикрыть тело туриста шезлонгами, чтобы не пугать отдыхающих на пляже. Обстоятельства смерти британца выясняются.

Ранее сообщалось, что двое российских туристов утонули в море в Абхазии в акватории Гагры.