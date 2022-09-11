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Во Франции по ошибке продали электричество на 60 миллионов евро

Французская энергетическая компания по ошибке продала электричество на 60 миллионов евро

Фото: Esa Alexander / Reuters

Французская энергетическая компания по ошибке продала электричество на 60 миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times.

Организация Electricite de Strasbourg продала более 7 ГВт электроэнергии двумя сделками, которые состоялись 6 и 7 сентября. Из-за инцидента сетевой оператор RTE запросил экстренные поставки электричества у Великобритании и Испании.

«Французское предупреждение было отправлено после того, как операции по ребалансировке показали, что на Electricite de Strasbourg может возникнуть дефицит электроэнергии», — сообщил источник издания.

Ранее стало известно, что остановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток» вызвала потрясение стран Евросоюза. Курс евро впервые за 20 лет упал ниже курса доллара, в то время как стоимость энергоресурсов значительно выросла.

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Анастасия Астахова
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