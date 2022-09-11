Во Франции по ошибке продали электричество на 60 миллионов евро

Французская энергетическая компания по ошибке продала электричество на 60 миллионов евро

Французская энергетическая компания по ошибке продала электричество на 60 миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times.

Организация Electricite de Strasbourg продала более 7 ГВт электроэнергии двумя сделками, которые состоялись 6 и 7 сентября. Из-за инцидента сетевой оператор RTE запросил экстренные поставки электричества у Великобритании и Испании.

«Французское предупреждение было отправлено после того, как операции по ребалансировке показали, что на Electricite de Strasbourg может возникнуть дефицит электроэнергии», — сообщил источник издания.

Ранее стало известно, что остановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток» вызвала потрясение стран Евросоюза. Курс евро впервые за 20 лет упал ниже курса доллара, в то время как стоимость энергоресурсов значительно выросла.