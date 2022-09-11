Российская авиация уничтожила замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом

МО: штурмовики Су-25 ВКС уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом

Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили замаскированные позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в военном ведомстве, авиация выполняла пуски ракет парами с малых высот. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.