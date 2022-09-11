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Россиян предупредили об ошибках при оформлении кредита

Юрист Голенев: при оформлении кредита нужно читать договор и обращать внимание на условия

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В августе объем выдачи кредитов в банках в России вырос до 1,1 триллиона рублей. От распространенных ошибок при оформлении кредита предостерег адвокат Вячеслав Голенев в беседе с агентством «Прайм».

Многие подписывают банковские договоры, даже не дочитав их до конца. «Старо как мир, но работает», — заявил Голенев. Адвокат подчеркнул, что при заключении договора нужно обращать внимание на условия «с подвохом». Не стоит оставлять без внимания и пункты, касающиеся действий банка в случае просрочки по выплатам.

Часто кредиты оформляют супруги, а потом разводятся. «Как говорится, любовь проходит, а кредитные обязательства остаются», — отметил юрист. В таких случаях, перед взятием кредита необходимо оформить брачный договор, уточнил Голенев.

Ранее сообщалось, что россияне получили почти 2,2 миллиона кредитов наличными — сумма составила 539,9 миллиарда рублей и стала максимальной в 2022 году.

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Юлия Мискевич
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