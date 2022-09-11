Президент Сербии предрек миру продовольственный кризис

Президент Сербии Вучич предрек миру продовольственный кризис на смену энергетическому

Президент Сербии Александр Вучич предрек миру продовольственный кризис и призвал к нему подготовиться. Об этом он заявил во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пишет «Коммерсантъ».

По словам Вучича, «война за продовольствие» придет на смену энергетическому кризису. «Мы должны к этому подготовиться, смотреть на все стратегически, и именно поэтому дружба и братство с Эмиратами необходимы», — заявил сербский лидер.

Ранее в сентябре он отмечал, что предстоящая зима для Европы будет холодной, а следующая — полярной. Вучич добавил, что не представляет, как Евросоюз собирается ограничить цену на российский газ.

В то же время Сербия отказалась сократить объемы потребляемого отопления для граждан, в отличие от других европейских стран.