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В Москве началась «Ночь выборов»

Онлайн-марафон «Ночь выборов-2022» начал работу в арт-кластере «Красный Октябрь»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов-2022. От южных морей до полярного края» начал свою работу в Москве в арт-кластере «Красный Октябрь». Ведущие эксперты и политологи страны обсуждают Единый день голосования в прямом эфире.

Онлайн-марафон продлится до 00:00. Прямая трансляция обсуждений и круглых столов доступна на официальном сайте.

Марафон организован при участии Общественной палаты, Российской ассоциации по связям с общественностью, Российской ассоциации политических консультантов, организации «Независимый общественный мониторинг».

Все участвующие в выборах политические партии проведут пресс-конференции на площадке онлайн-марафона.

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Алена Шаповалова
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