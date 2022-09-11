NYT: американская разведка помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом

Американская разведка помогает планировать наступление Вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе в Харьковском направлении. Об этом пишет газета New York Times.

По данным издания, летом 2022 года высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами. Это позволило Киеву «добиться значительных успехов на северо-востоке в последние дни», пишет NYT.

На протяжении всей спецоперации США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что под Харьковом началась передислокация российских войск. В военном ведомстве объяснили эти действия наращиванием усилий на донецком направлении в целях достижения целей спецоперации.