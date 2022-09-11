Аналитик спрогнозировал ослабление рубля

Аналитик Зварич ожидает возвращение доллара в диапазон 70-75 рублей к концу года

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич спрогнозировал ослабление рубля в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению отечественной валюте, при этом предпринимая попытки начать восходящее движение. Эксперт отметил, что в рамках предстоящей недели основными мировыми валютами вновь будут предприняты попытки перехода к полноценному росту. Аналитик добавил, что в результате курс доллара может закрепиться выше 60,7 рубля. Он пояснил, что это связано с возможным установлением цены нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель.

Также инвесторы ожидают заседание Центробанка, на котором регулятор намерен снизить ключевую ставку, сказал Зварич. Он считает, что в среднесрочной перспективе ослабление рубля неизбежно.

«Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей», — сказал он.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк сообщил, что к концу 2022 года доллар может достичь отметки в 80 рублей в случае значительного увеличения объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу. «При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, 90-100 долларов за баррель Brent (75-85 долларов за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения (60 долларов за баррель Urals) составляла бы 15-25 долларов. Это примерно сопоставимо с уровнями 2019 года», — отметил аналитик.