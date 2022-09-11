Россиянам раскрыли пользу сгущенки

Диетолог Соломатина заявила, что сгущенка способна помочь быстро восстановить силы

Российский врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что качественное сгущенное молоко способно помочь человеку быстро восстановить силы. Пользу этого продукта она раскрыла в разговоре с «Газетой.Ru».

Соломатина подчеркнула, что речь идет о качественном сгущенном молоке, изготовленном по ГОСТу. В его составе допускается только четыре ингредиента: коровье молоко, сахар-песок, сахар молочный и вода. Такой продукт, по ее словам, может послужить помощником в критических ситуациях; в частности, его стоит взять с собой в поход.

«Конечно не нужно съедать банку разом, но когда нет сил, когда человек очень устал, а ему крайне необходимо быть бодрым, ложка сгущенки даст эту энергию», — заявила врач. Она отметила, что после этого у человека может возникнуть своеобразный «откат» относительно энергии, однако в экстренных ситуациях этим способом все-таки можно воспользоваться.

Врач выразила уверенность в том, что качественная сгущенка менее вредна для организма, нежели вафли, торты, дешевые конфеты и другие лакомства. Соломатина также порекомендовала есть сгущенку после обеда, благодаря чему у организма хватит времени на сжигание лишних калорий. Если перед этим съесть овощи, они смягчат резкий выброс глюкозы в кровь, указала специалист.

Вместе с тем диетолог предупредила, что сгущенку не стоит есть больным диабетом, а также людям с инсулинорезистентностью и нарушением обмена веществ. Кроме того, она посоветовала не прибегать к этому продукту каждый день.

Ранее врач-эндокринолог Анна Куликова назвала способы снизить тягу к сладкому. В частности, она порекомендовала разнообразить рацион овощами, зерновыми и избегать больших перерывов в приемах пищи.