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Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьере

Bloomberg: при новом премьере Трасс Великобритания рискует стать посмешищем

Фото: Ian West / Reuters

С приходом к власти в Великобритании нового премьер-министра Лиз Трасс стране грозит «серьезная опасность стать не просто униженной, а, что еще хуже, посмешищем». Такую возможную роль предрек стране обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.

По его словам, страну захлестнул «вихрь несчастий»: смерть королевы Елизаветы II, высокая инфляция, состояние экономики, кризис на Украине, угроза банкротства миллионов людей из-за роста цен на энергоносители. И даже сторонники Лиз Трасс опасаются, что она не справится с чередой таких проблем.

Лиз Трасс была избрана новым премьер-министром Великобритании и лидером партии консерваторов, набрав 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака.

6 сентября Борис Джонсон выступил с последним обращением в качестве премьер-министра и покинул резиденцию на Даунинг-стрит.

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Евгения Куликова
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