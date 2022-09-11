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Европе предрекли скорое банкротство

Economist предрек Европе банкротство из-за неверной политики в энергетике

Фото: Unsplash

Странам Европы грозит банкротство в ближайшие несколько лет, если найдут неверные пути для выхода из энергетического кризиса. С таким мнением выступил журнал The Economist в своей редакционной статье.

В материале сообщается, что после приостановки прокачки газа по «Северному потоку» стоимость ресурса выросла на 30 процентов. Если этот показатель сохранится, то расходы Европы на голубое топливо и электричество могут составить 1,4 триллиона евро, что превышает в семь раз значения последних лет, предрекла инвестиционная корпорация Morgan Stanley.

Кризис в энергетике охватил также политику и экономику Европы, а власти стран решают эти проблемы интервенциями и выплатами. «Пытаясь как можно скорее предпринять какие-то действия, правительства не должны отказываться от экономической логики и благоразумия», — отмечает журнал.

Самой популярной тактикой стран является заморозка цен на электроэнергию, что предприняла Франция. Решение позволит сдержать инфляцию, однако оно не уменьшает спрос на энергию, приводя к отсрочке значимых реформ. Авторы статьи посоветовали компенсировать гражданам счета за коммунальные услуги наличными, а компаниям выдавать госзаймы. Реализация этих мер потребует 450 миллиардов евро.

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«Увеличение дефицита во время инфляции вынудит центробанки еще больше поднимать учетные ставки, из-за чего государствам будет еще дороже обслуживать свои долги», — объяснятся в тексте.

Журнал призвал Европу выбрать «правильные действия» в текущих обстоятельствах и ввести налоги на повышенные доходы для энергетических компаний. Кроме того, государствам следует отказаться от спотовых цен на рынке топлива и стимулировать инвестиции в альтернативные источники энергии.

«Если же действия будут неправильными, государства могут обанкротиться, а европейская электроэнергетика застрянет в прошлом», — заключил The Economist.

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Марина Совина
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