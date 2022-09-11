Сообщение о нарушениях на избирательном участке в Самаре оказалось недостоверным

Сообщение о нарушениях при пломбировании урн на УИК в Самаре оказалось недостоверным

Сообщение о нарушениях при пломбировании урн на участковой избирательной комиссии (УИК) №3318 в Самаре оказалось недостоверным.

Информация изначально появилась на сайте проекта «Карта нарушений на выборах» движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен Минюстом в список иностранных агентов). В сообщении говорилось, что была возможность беспрепятственно раскрутить гайки и осуществить фальсификацию. Сейчас страница с этой информацией удалена.

Сообщение о нарушении сопровождалось видеозаписью, на которой засняты несколько урн для голосования.

В Telegram-канале проекта «Карта нарушений на выборах» на момент публикации новости еще можно было увидеть текст жалобы пользователя сайта. «Урны на участке не опечатаны — пломбы не закреплены за гайки. Урна откроется сразу, если раскрутить гайки. Следовательно, избирательные бюллетени не защищены от различного рода фальсификаций, таких как вбросы, порча бюллетеней и другие. Секретарь УИК утверждает, что урны опечатаны и ничего неправомерного не происходит», — сказано в посте.

Информацию о нарушениях опровергли в избиркоме Самарской области. «Сообщение не имеет отношения к Самарской области. Указанные в сообщении избирательные участки № 3318 и № 3320 находятся в Советском районе города Самары, на территории которого выборы 11 сентября 2022 года не проводятся», — отметили в избирательной комиссии. Там добавили, что также по видео невозможно распознать, где именно оно было снято.

Видео, действительно, не имеет отношения к выборам в Самарской области в 2022 году. Оно было размещено на YouTube еще в 2014 году и называется «Выборы 2014 - Одесса - участок 511426».

Сообщение о нарушениях на УИК №3318 в Самаре не заинтересовало СМИ. В соцсетях постов о нем также не оказалось.