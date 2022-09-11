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Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из России

WP заявила о серьезном ущербе экономике США из-за прекращения экспорта российской нефти

Фото: Pixabay

Полное прекращение поставок российской нефти за рубеж нанесет серьезный ущерб американской экономике. Такое мнение выразила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на оценки Белого дома, экономистов и аналитиков США.

В статье указывается, что американская администрация активизировала усилия, направленные на увеличение объема экспорта природного газа (ПГ) в Европу, однако «практически не видит очевидных решений проблемы» для обеспечения европейских стран энергоносителями в необходимом объеме.

В то же время представители Белого дома все больше тревожатся в связи с энергетическим кризисом в Европе и угрозами Москвы устроить на континенте суровую зиму.

«Хотя представители Белого дома не считают, что рецессия в Европе обязательно вызовет рецессию здесь [в США], полное прекращение экспорта российской нефти нанесет серьезный ущерб экономике США», — отмечает издание.

11 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что остановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток» вызвала потрясение стран Евросоюза. По мнению авторов статьи, ситуация в Европе приводит к ускоренному росту инфляции в государствах, увеличению безработицы и обнищанию населения.

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Марина Совина
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