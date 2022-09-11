В России выведут сорт вишни «Белые журавли» в честь Расула Гамзатова

Селекционеры выведу сорт вишни «Белые журавли» в честь поэта Расула Гамзатова

В России в честь 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова выведут новый сорт вишни — «Белые журавли». Об этом сообщает ТАСС.

«Специалисты федерального центра селекции к столетию Расула Гамзатова выведут новый сорт белой вишни под названием «Белые журавли», — рассказала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Накануне пленум Союза писателей России дал старт мероприятиям, посвященным 100-летию со дня рождения поэта. В Театре поэзии в Махачкале открылась тематическая фотовыставка. В регионе также выпустят почтовую марку в честь этой даты. В Махачкале тематический подарок подготовили для первоклассников.

В начале учебного года им вручили тетради с изображениями поэтов Расула Гамзатова и Фазу Алиевой и их стихами были вручены двенадцати тысячам махачкалинских первоклассников.

Столетие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2023 году.