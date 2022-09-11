Политолог назвал спокойными выборы на Дальнем Востоке

Дмитрий Журавлев: выборы на Дальнем Востоке проходили спокойно

Выборы на Дальнем Востоке проходили спокойно, хотя этот регион не является регионом спокойной политики. Так генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал ход голосования 11 сентября в Дальневосточном регионе.

«Там любят шуметь, там фронтирная психология, население привыкло ориентироваться только на себя и не очень уважать формальности. Тем не менее, выборы прошли спокойно — возможно, удалось убедить общество в том, что никто никого обманывать не собирается», — добавил он.

Если говорить о трехдневном голосовании — такой формат, по словам эксперта, везде работает одинаково — «позволяет вам все-таки сходить на выборы в один из дней». «Главной претензией в адрес трехдневного голосования были опасения относительно возможных фальсификаций результатов. Во-первых, там серьезная система защиты, во-вторых, возможности для фальсификации в любой стране, особенно в нашей, ограничена, и наивно считать, что результаты выборов зависят от фальсификаций, а не от голосов избирателей», — отметил Дмитрий Журавлев.

Что касается международной политической ситуации, на фоне которой проходили выборы, то, по мнению эксперта, на Дальнем Востоке она сыграла в пользу власти. «Это опять же фронтирная психология. Люди не любят, чтобы на них давила власть, но еще больше они не любят, чтобы на их страну давил кто-то еще. В этих условиях, я думаю, мы получим больше поддержки властей, чем получали раньше. Во-вторых, это история с Хабаровском — арест одного губернатора, исполняющий обязанности второй — оба от одной партии, что разводит электорат партии на две группы и в итоге влияет на итоги выборов в регионе. То есть, можно сказать, что ЛДПР перестала быть для Дальнего Востока такой партией, за которую голосовали, когда не знали, за кого отдать голос. Хотя, по данным статистики, ЛДПР идет хорошо, а вот коммунисты теряют позиции», —- добавил политолог.