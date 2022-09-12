ЕС в очередной раз отказался признавать выборы в Крыму и Севастополе

Евросоюз в очередной раз отказался признавать выборы в Крыму и Севастополе

Европейский союз (ЕС) в очередной раз отказался признавать выборы в Крыму и Севастополе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте объединения.

«9-11 сентября прошли региональные и местные выборы в России, а также в незаконно аннексированных Украинской Автономной Республике Крым и городе Севастополе. ЕС не признает проведение этих выборов и их результат на Крымском полуострове. ЕС не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией, что является нарушением международного права. Крым это Украина», — сказано в публикации.

В Евросоюзе подчеркнули, что никто из «избранных» на территории Крымского полуострова «не имеет никакой легитимности и не будет признан представителями этих территорий». Также в ЕС вновь потребовали прекратить российскую спецоперацию на Украине и немедленно вывести всех военных и технику «в пределах ее международно признанных границ».

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Присоединение не признают страны ЕС и НАТО, Украина заявляет о «российской оккупации» этой территории.

