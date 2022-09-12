Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев пообещал провести «фильтрацию» населения в Изюме

Представитель украинских властей сообщил, что Киев проведет «фильтрацию» населения в Изюме

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Представитель властей Украины заявил, что Киев намерен разыскивать граждан, которые сотрудничали с Россией, в городе Изюме, расположенном в Харьковской области. Его слова передает ТАСС.

Как он утверждает, будет проведена «фильтрация», которая «займет еще где-то 10 дней. После этого в город смогут возвращаться выехавшие жители».

Сообщается, что Изюм покинули почти две трети населения. В большинстве районов города на данный момент отсутствует вода, газ и свет, а также есть проблемы с отоплением и не работает связь.

10 сентября стало известно, что российским силам в ходе специальной военной операции пришлось покинуть Изюм. «Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления. Конечно, это плохо», — заявил замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Жители граничащего с Украиной российского региона сообщили о взрывах
В Москве поставили рекорд по доле ипотечных сделок
В московском кафе раскрыли детали убийства семерых павлинов
Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении
Лиз Трасс обвинили в подавлении инакомыслия и зачистке правительства
Сербия нашла замену российской нефти
Раскрыта стоимость первого белорусского ноутбука
В Египте опровергли информацию о возможности расплачиваться рублями в стране
На Украине предложили разрешить пересекать границу с Россией и Белоруссией
Российский губернатор поручил проверить входы в подвалы на случай обстрела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.