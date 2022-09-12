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Двоих россиян отправили в СИЗО за похищение знакомого из-за спущенных колес

В Башкирии двоих друзей отправили в СИЗО за похищение знакомого из-за спущенных колес

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ишимбае двоих местных жителей отправили в СИЗО за похищение знакомого из корыстных побуждений и вымогательство. Об этом в понедельник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

По версии следствия, в июле этого года один из соучастников обнаружил, что на его машине спущены колеса, и решил, что это сделал его знакомый. Он вместе с другом насильно посадил потерпевшего в автомобиль и вывез его на берег реки Белая. Там сообщники избили жертву и стали требовать у него компенсацию.

Так как нужной суммы у мужчины не оказалось, подельники дали ему время на поиск. Отпущенный на свободу мужчина не смог собрать денег, поэтому друзья трижды вывозили его на берег реки и наносили побои, вымогая компенсацию. В результате россиянин решил рассказать обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

По факту случившегося было возбуждено дело, пострадавшему назначили судебно-медицинскую экспертизу. Во время осмотра места происшествия у одного из фигурантов изъяли машину.

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Елизавета Новикова
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