МГИК объявила предварительные итоги выборов в Москве

МГИК заявила о лидерстве «Единой России» по предварительным итогам выборов в Москве

В Московской городской избирательной комиссии заканчивается подсчет голосов на выборах муниципальных депутатов, которые проходили в Москве с 9 по 11 сентября. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, говорится на сайте комиссии.

«Как мы и предполагали, первыми стали известны результаты онлайн-голосования — для их подсчета потребовалось менее часа. Работа с бумажными бюллетенями также почти завершена. Нам осталось подвести итоги еще по трем районам. После этого можно будет говорить об официальных итогах выборов. Однако уже можно отметить, что в большинстве районов по результатам онлайн и офлайн-голосования лидирует «Единая Россия», — отметила она.

Всего по итогам прошедших выборов были замещены 1417 мандатов. Муниципальных депутатов выбирали жители всей Москвы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Здесь за членов совета депутатов голосовали только в Троицке. Москвичи могли отдать свой голос в традиционном или электронном виде. В онлайн-голосовании приняли участие 1 748 616 человек, а 695 214 — на участках.