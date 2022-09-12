Венгрия признала проигрыш Евросоюза в конфликте на Украине

Спикер парламента Венгрии Кевер назвал Евросоюз проигравшим в конфликте на Украине

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер признал, что страны Евросоюза на фоне кризиса на Украине вынуждены действовать вопреки собственным интересам. По его словам, ЕС уже можно признать проигравшим в данном конфликте, сообщает РИА Новости.

«Сегодня Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и — под внешним давлением — действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем», — заявил венгерский парламентарий.

Он добавил, что из-за групп интересов и частного капитала вне Европы каждое государство, входящее в Европейский союз, теряют военную и политическую независимость, а взамен получает экономическую и энергетическую нежизнеспособность. Помимо этого, как отметил Кевер, у стран увеличивается количество и размеры финансовых долгов, а общество становится все более разобщенным.

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