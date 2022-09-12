Российские школьники прокатились на машине без прав и погибли
В Октябрьском районе Челябинской области три школьника решили прокатиться на машине без прав, двое из них погибли. Об этом сообщил агентству URA.RU источник в правоохранительных органах российского региона.
По данным издания, в ДТП попали 17-летний подросток, десятиклассник и восьмиклассник.
«Молодой человек 2004 года рождения, не имеющий прав, выехал на встречную полосу и врезался в водопропускную трубу. После этого машина съехала в кювет и перевернулась», — отметил собеседник издания в правоохранительных органах.
17-летний водитель и его 15-летний товарищ погибли на месте от полученных травм. Третьего пассажира госпитализировали, позже медики диагностировали у подростка различные травмы.
Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате столкновения легковушки с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал 16-летний подросток.