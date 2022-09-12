Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские школьники прокатились на машине без прав и погибли

Под Челябинском три школьника прокатились на машине без прав, двое из них погибли

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU

В Октябрьском районе Челябинской области три школьника решили прокатиться на машине без прав, двое из них погибли. Об этом сообщил агентству URA.RU источник в правоохранительных органах российского региона.

По данным издания, в ДТП попали 17-летний подросток, десятиклассник и восьмиклассник.

«Молодой человек 2004 года рождения, не имеющий прав, выехал на встречную полосу и врезался в водопропускную трубу. После этого машина съехала в кювет и перевернулась», — отметил собеседник издания в правоохранительных органах.

17-летний водитель и его 15-летний товарищ погибли на месте от полученных травм. Третьего пассажира госпитализировали, позже медики диагностировали у подростка различные травмы.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате столкновения легковушки с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал 16-летний подросток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на слова Зеленского об отказе вести переговоры с Россией
В России допустили дальнейшее понижение ключевой ставки
58-летняя Лолита Милявская спела на Дне города в оголяющих бедра джинсах
В Госдуме посоветовали Украине «ждать сюрпризов»
Мужчина помешался на одном виде гамбургеров и съел 32 тысячи штук за 50 лет
В Херсонской области рассказали о линиях защиты по периметру региона
В мире подсчитали число рабов
Российского адвоката осудили на два года за мошенничество на три миллиона рублей
В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса
В Москве школьница умерла во время тренировки в бассейне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.