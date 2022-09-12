Глава ДНР Пушилин заявил «вгрызшихся» за окраины Артемовска союзных силах

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы за окраины Артемовска уже «вгрызлись». Его слова приводит РИА Новости.

«За окраины Артемовска уже вгрызлись. Я думаю, там тоже ситуация будет разворачиваться по нашему плану, по нашему сценарию. Там ребята просто молодцы. Союзные силы работают», — сказал глава ДНР.

Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.

Ранее в ЛНР сообщили об осложнившейся ситуации в районе городов Соледар и Артемовск в Донецкой народной республике, которое связали с началом активной работы артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).