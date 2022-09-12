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Пушилин заявил «вгрызшихся» за окраины Артемовска союзных силах

Глава ДНР Пушилин заявил «вгрызшихся» за окраины Артемовска союзных силах

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы за окраины Артемовска уже «вгрызлись». Его слова приводит РИА Новости.

«За окраины Артемовска уже вгрызлись. Я думаю, там тоже ситуация будет разворачиваться по нашему плану, по нашему сценарию. Там ребята просто молодцы. Союзные силы работают», — сказал глава ДНР.

Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.

Ранее в ЛНР сообщили об осложнившейся ситуации в районе городов Соледар и Артемовск в Донецкой народной республике, которое связали с началом активной работы артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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