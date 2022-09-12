Стало известно о покушении на ректора Херсонского государственного университета
На ректора Херсонского государственного университета Томилину совершено покушение
В Херсоне совершено покушение на ректора госуниверситета Татьяну Томилину. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба администрации региона.
Там уточнили, что взрывное устройство сработало в подъезде дома. Томилина получила легкие ранения, в настоящее время она находится в больнице.
Как стало известно ТАСС, в результате покушения погиб охранник ректора.