Стало известно о покушении на ректора Херсонского государственного университета

На ректора Херсонского государственного университета Томилину совершено покушение

В Херсоне совершено покушение на ректора госуниверситета Татьяну Томилину. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба администрации региона.

Там уточнили, что взрывное устройство сработало в подъезде дома. Томилина получила легкие ранения, в настоящее время она находится в больнице.

Как стало известно ТАСС, в результате покушения погиб охранник ректора.