Певица Бритни Спирс заявила, что может прекратить концертную деятельность

40-летняя американская певица Бритни Спирс допустила завершение концертной деятельности. Этим мнением исполнительница поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В своем блоге артистка вновь коснулась темы отцовского опекунства, под которым она находилась на протяжении 13 лет. Звезда заявила, что недовольна своим творчеством за тот период, так как группа танцоров, с которыми ей приходилось выходить на сцену, не была достаточно профессиональной.

Кроме того, по мнению Спирс, фотографии, которые она получала после концертных туров, были для нее оскорбительны, а сотрудники, делающие кадры, являлись некомпетентными: «Я имею в виду, что они могли бы, по крайней мере, сжульничать и отретушировать фото для меня… Двухдневные съемки для нового шоу в Лас-Вегасе были буквально худшими из всех… Я бы предпочла бросить все это дерьмо в свой бассейн и сниматься в студиях, а не работать с самыми одиозными людьми в моей жизни».

Певица призналась, что тот период жизни навсегда остался в ее памяти, а также заявила, что думает о завершении концертной деятельности после пережитого. «Я травмирована на всю жизнь, я чертовски зла, и нет, я, вероятно, больше не буду выступать только потому, что я упрямая, и буду отстаивать свою точку зрения», — сообщила артистка.

Ранее Бритни Спирс поделилась откровенными подробностями о жизни под опекой отца.