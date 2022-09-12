Названы самые популярные российские города для бронирования отелей летом

«Туту.ру»: россияне предпочитали летом бронировать трехзвездочные отели внутри страны

Санкт-Петербург, Москва и Сочи названы самыми популярными российскими городами для бронирования гостиниц в летний период. Такие данные назвали аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, около трети всех заказов внутри страны летом приходилось на трехзвездочные отели, 13 процентов — на гостиницы категории четыре звезды, 10,5 процента — на двухзвездочные, по 1,5 процента путешественников предпочитали бронировать отели категории пять звезд и одна звезда. При этом почти 40 процентов спроса пришлось на объекты размещения без звезд.

Согласно данным исследования, чаще всего россияне искали летом гостиницы в Санкт-Петербурге — на долю этого направления пришлось около 22 процентов от общего объема бронирований. Средний чек за ночь составил 3,9 тысячи рублей за человека.

Второе и третье места заняли Москва и Сочи (15,1 и 5,7 процента соответственно) со средней ценой за сутки — 2,9 и 3,9 тысячи рублей. В топ-10 по числу бронирований вошли также Казань (средняя цена — 3,7 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (2,9 тысячи), Нижний Новгород (3,7 тысячи), Краснодар (2,1 тысячи), Екатеринбург (2,4 тысячи), Ярославль (3,3 тысячи) и Калининград (3,8 тысячи).

Также популярностью пользовались объекты размещения в Новосибирске, Анапе, Волгограде, Воронеже, Владивостоке, Красноярске, Самаре, Пскове, Геленджике, Туле и других городах.

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