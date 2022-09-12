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Бывший министр приблизился к статусу крупнейшего землевладельца России

«Ъ»: агрохолдинг Ткачева выкупил у «Юга Руси» около 200 тысяч гектаров земли
Александр Ткачев

Александр Ткачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России закрылась крупнейшая сделка с сельхозземлей с 2017 года. Связанные с Агрокомплексом имени Н.И. Ткачева структуры выкупили у агрохолдинга «Юг Руси» около 200 тысяч гектаров земли, узнал «Коммерсантъ».

В результате компания может стать крупнейшим владельцем сельхозземель в стране, ее земельный банк вырос до 1,1 миллиона гектаров. По оценкам «Совэкона», активы «Юга Руси» могли стоить 20-30 миллиардов рублей. Для «Юга Руси» выращивание сырья можно считать непрофильным бизнесом, выход из которого не повлияет на основную деятельность, считают эксперты.

Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева занимает второе место в стране по производству молока, четвертое — по мясу, пятое — по сахару. В 2021 году выручка компании увеличилась на 25,4 процента, до 71,81 миллиарда рублей. На май этого года агрокомплекс был на третьем место в рейтинге крупнейших латифундистов. Теперь же бывший министр приблизился к статусу крупнейшего землевладельца России.

Агрокомплекс владеет земельными наделами в самых дорогих регионах страны: Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

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Платон Щукин
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