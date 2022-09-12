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Россиянам назвали стоимость отдыха во Вьетнаме в сентябре

АТОР: недельный отдых на курортах Вьетнама в сентябре обойдется в 170 тысяч рублей

Фото: Silver Ringvee / Unsplash

Отдых во Вьетнаме в сентябре обойдется от 170 тысяч рублей на двоих. Оптимальную цену туров россиянам назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам руководства республики, количество иностранных туристов, посетивших курорты Вьетнама за первые семь месяцев 2022 года, практически приблизилось к миллионной отметке. Что касается стоимости путевок в популярную азиатскую страну, купить недельный тур у FUN&SUN, сформированный на рейсах казахской авиакомпании SCAT из Москвы в Нячанг со стыковкой в Алмате, можно за 170 тысяч рублей на двоих.

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Выгодно провести отпуск на курортах республики также предлагает ПАКС — туроператор реализует путевки в Нячанг и на Фукуок. У компании есть блоки мест на рейсах Uzbekistan Airways на маршруте Ташкент — Нячанг и Ташкент — Фукуок. Отдохнуть на Фукуоке 11 ночей можно за 193,9 тысячи рублей на двоих.

Отмечается, что власти Вьетнама сняли в мае все коронавирусные ограничения на въезд. Также они восстановили действовавшую до пандемии политику безвизового въезда для россиян на срок до 15 дней.

Ранее россиянка съездила во Вьетнам и описала отдых фразой «очень дорого и очень круто». Соотечественница отметила высокий уровень сервиса, вкусную еду, а также живописную зеленую территорию около гостиницы.

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Валентина Процкова
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