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В ЦИК объявили итоги после подсчета 100 процентов голосов

В ЦИК объявили итоги выборов глав регионов после подсчета 100 процентов голосов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В ЦИК объявили предварительные итоги выборов глав регионов после подсчета 100 процентов голосов, пишет РБК.

Так, на выборах в Калининградской области победил действующий глава региона Антон Алиханов от «Единой России» — его поддержали 80,21 процента избирателей. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев от «Единой России» победил с 83,68 процента голосов.

В Тамбовской области победу одержал врио главы администрации региона Максим Егоров от «Единой России» с 84,95 процента голосов. На выборах главы Ярославской области победил самовыдвиженец Михаил Евраев, за него проголосовали 82,31 процента избирателей.

При этом в Рязанской области победил врио губернатора Павел Малков с 84,55 процентами голосов, а в Томской области победа досталась Владимиру Мазуру с 84,94 процента голосов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков победил с 69,15 процента голосов. В Новгородской области победа досталась губернатору Андрею Никитину от «Единой России», у него 77,03 процента голосов.

В рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября в России проходят выборы различных уровней, всего около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием будут избраны 14 губернаторов, в также депутаты шести законодательных собраний субъектов федерации и 12 городских дум региональных центров.

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Марина Совина
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