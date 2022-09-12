Раскрыта польза рецессии в Евросоюзе для США

The Washington Post: рецессия в Евросоюзе поможет США преодолеть инфляцию

США могут получить выгоду от рецессии в Европе, которая испытывает нехватку российского газа. Однако Вашингтон пострадает при отказе Москвы от экспорта нефти, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на американских экономистов и профильных чиновников.

Неназванный представитель администрации США рассказал, что в Минфине и группе экономических советников Белого дома прогнозируют для страны «умеренные и управляемые» последствия спада в Евросоюзе, который занимает менее одного процента американского ВВП. «На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления», — отмечается в материале.

Экономист Дин Бейкер раскрыл пользу рецессии в Евросоюзе и предположил, что она поможет США преодолеть инфляцию. «Если Европа сползет в рецессию, то, очевидно, сократится спрос на широкий круг товаров. Мы сейчас в настолько извращенной ситуации, что в этом может быть позитив», — подчеркнул он.

Худшим сценарием для Вашингтона станет отказ Москвы от экспорта нефти, который воплотится в реальность при введении потолка цен на топливо.

«Это толкнет экономику в рецессию. Цены на бензин в одночасье взлетят до потолка, обратно к рекордным пяти долларам за галлон. Экономика не может переварить пять долларов за галлон», — спрогнозировал экономист Moody"s Analytics Марк Занди.

Ранее сообщалось, что остановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток» вызвала потрясение стран Евросоюза. Ситуация в регионе приводит к ускоренному росту инфляции в государствах, увеличению безработицы и обнищанию граждан.