Американский банк начал вывозить своих сотрудников из России в Дубай

Reuters: Bank of America начал вывозить своих сотрудников из России в Дубай

Bank of America, один из крупнейших банков США, начал переводить часть сотрудников из России в Дубай, пишет Reuters со ссылкой на источники.

После начала спецоперации на Украине некоторые западные банки релоцировали российских сотрудников в другие страны. Например, решение о вывозе приняли JP Morgan и Goldman Sachs. Дубай, крупный финансовый и деловой центр в Персидском заливе, является излюбленным местом для банкиров, переезжающих из России, отмечает издание.

Высокие цены на нефть привлекли в регион более 11 миллиардов долларов в первом полугодии. Арабские страны Персидского залива до сих пор занимали нейтральную позицию в отношении России.