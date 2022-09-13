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Курс биткоина обвалился

Курс биткоина обвалился ниже 21 тысячи долларов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В ходе торгов во вторник, 13 сентября, курс биткоина обвалился ниже отметки в 21 тысячу долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko.

В целом с начала августа, когда биткоин торговался на уровне 24 тысяч долларов, криптовалюта подешевела на 16 процентов. К 19:00 по московскому времени он стоил 20,84 тысячи долларов, потеряв 5,8 процента за сутки. Вслед за биткоином вниз пошли и курсы других криптовалют: цена Ethereum за 24 часа снизилась на 7,7 процента, до 1,59 тысячи долларов, Binance Coin подешевел на 4,1 процента, до 283 долларов, а стоимость Cardano упала на 7,8 процента, до 0,46 доллара.

Bitcoin от TradingView

Ралли на крипторынке спровоцировали новые данные об инфляции в США. Аналитики ожидали, что в августе инфляция в Соединенных Штатах замедлится на 0,1 процента, однако цены, наоборот, выросли на 0,1 процента. В годовом исчислении инфляция составила 8,3 процента, значительно выше прогноза.

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Платон Щукин
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