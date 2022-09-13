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Россиянка едва не умерла после драки с домашней кошкой

Жительница подмосковной Балашихи попала в больницу после драки с домашней кошкой

Фото: unsplash

В Подмосковье женщина попала в больницу после драки с домашней кошкой и едва не умерла. Об этом сообщает региональный Минздрав на своем сайте.

В ведомстве рассказали, что жительница Балашихи обратилась к хирургам с жалобами на отек плеча и высокую температуру. Врачи диагностировали у россиянки флегмону — гнойное воспаление, которое может привести к смерти. Как рассказала пострадавшая, неделей ранее она подралась со своей кошкой, которая укусила хозяйку в плечо.

По словам главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова, флегмона приводит к быстрому распространению гнойного процесса по организму, который можно предотвратить с помощью оперативного вмешательства хирургов. «Пациентке провели вскрытие и дренирование флегмоны левого плеча. После операции была назначена антибактериальная, противовоспалительная, симптоматическая терапия», — рассказал он.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы для дальнейшего лечения дома.

Ранее в Подмосковье кот стал виновником ДТП. Питомец находился в машине на руках хозяйки и в один момент вцепился в лицо водителю. В результате мужчина не справился с управлением и въехал в дерево, стоящее на обочине.

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Константин Лысяков
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