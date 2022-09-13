Названы особенности гриппа в текущем сезоне

«Известия»: инфекционист Евгений Тимаков рассказал о новых штаммах гриппа в России

В текущем сезоне грипп видоизменился, появились новые штаммы, имеющие свои особенности. Об этом рассказал врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков на пресс-конференции «Известий».

Врач предупредил о появлении трех новых штаммов гриппа. По его словам, у россиян нет к ним иммунитета. Тимаков добавил, что COVID-19 также влияет на восприимчивость к заболеваниям: из-за него теряется «иммунологическая память» об инфекциях, которые были перенесены еще в прошлом.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала заболевания, преследующие школьников. Также она отметила, что необходимо проверить здоровье школьников в начале учебного года, чтобы скорректировать нагрузку в случае обнаружения нарушений.