Врач назвала преследующие школьников заболевания

Врач Екатерина Демьяновская рассказала, что в школе у детей начинаются проблемы со зрением

В школе у детей начинаются проблемы со зрением и осанкой, они становятся более нервозными из-за нового ритма жизни и оценок, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие заболевания, преследующие школьников, а также рассказала о необходимости регулярных медосмотров.

Перед поступлением в школу все дети проходят медкомиссию, но это не значит, что с началом учебы родителям можно забыть про контроль здоровья детей, напомнила Демьяновская.

После летнего отдыха у детей начинается напряженный режим между учебой, дополнительными занятиями, кружками и секциями. Возрастает физическая и психологическая нагрузка на организм. Впереди сезон простудных заболеваний, в детских коллективах вирусы распространяются быстро Екатерина Демьяновская врач

Врач напомнила, что учебная деятельность имеет свою специфику, поэтому школьникам важно регулярно посещать офтальмолога, ортопеда, невролога или психолога.

По словам Демьяновской, летом у многих детей происходит скачок роста. В этот момент кости растут быстрее мышц, возникают точки натяжения, что может привести к проблемам с осанкой и к асимметрии тела. В такие моменты стоит пройти обследование у хирурга-ортопеда, считает врач. Он оценит произошедшие ростовые изменения, выявит и устранит области напряжения, поможет телу ребенка гармонично развиваться.

Проверить здоровье школьников в начале учебного года необходимо, чтобы скорректировать нагрузку в случае обнаружения нарушений, отметила собеседница «Ленты.ру». Особенно это касается занятий физкультурой: учитель планирует активность на уроке согласно группе здоровья учеников и с учетом противопоказаний.

Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, задача каждого родителя — обсудить с врачом ограничения по нагрузке и передать эту информацию в школу, заметила Демьяновская. Особенно тщательно, по ее мнению, нужно следить за нарушениями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Случается, детям резко становится плохо на уроке физкультуры. Причинами могут быть органические и функциональные нарушения вплоть до крайне серьезных, например остановки сердца. Поэтому школьникам целесообразно ежегодно проходить электрокардиографию

По словам врача, заметить скрытые нарушения здоровья ребенка помогают лабораторные исследования. Базовый минимум — сдать общий анализ крови, мочи и кала. По изменениям в этих биологических материалах врачи могут заподозрить развитие множества заболеваний.

Здоровье не постоянная величина, серьезные заболевания могут протекать бессимптомно на ранних стадиях. Поэтому нужно каждый год отправлять ребенка на комплексный медосмотр, даже если нет жалоб. Педиатр поможет составить программу обследования под конкретный возраст школьника Екатерина Демьяновская врач

Ранее эксперт по безопасности Екатерина Собкалова рассказала, как научить ребенка защищаться от чужих людей. Она отметила, что при опасном контакте с незнакомцами дети должны кусаться и громко кричать.

